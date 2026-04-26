نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، أن حزب الله "يقوّض" اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "يجب أن يكون مفهوما أن انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن حزب الله مرارا تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال إسرائيل، قائلا إنها تأتي ردا على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل. وبينما كان من المقرر أن يمتد عشرة أيام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه، تمديده لثلاثة أسابيع إضافية.

وبموجب نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ "كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة".

وقال نتانياهو "نحن نعمل بقوة وفق الترتيبات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وبالمناسبة أيضاً مع لبنان".

مشيرا الى أن ذلك "يعني حرية العمل، ليس فقط للرد على الهجمات، وهو أمر بديهي، بل أيضا لإحباط التهديدات الفورية وحتى التهديدات الناشئة".

وبعيد تصريحات رئيس الوزراء، أعلن الجيش أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

كذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجاءت الغارة بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان سبع قرى جنوب نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيدا لضربها، مشيرا إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان خلال الأيام الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية الأحد إلى غارات على قرى عدة، استهدفت إحداها "دراجة نارية" في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية.

وأشارت كذلك إلى قصف مدفعي إسرائيلي على قرى قريبة من الحدود الأحد.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سبعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان اعتبارا من الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل "ثأرا" لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.وردت إسرائيل بغارات جوية واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان.