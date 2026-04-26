محافظ كركوك يقلّص صلاحيات نائبه ويستعيد إدارة بعض الملفات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر محافظ كركوك الجديد، محمد سمعان آغا، اليوم الأحد، أمراً إدارياً يقضي بإجراء تغييرات جوهرية في الهيكلية الإدارية للمحافظة، تضمنت سحب وإعادة توزيع صلاحيات حيوية كانت بعهدة النائب الأول للمحافظ.

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 26 نيسان 2026، قرر المحافظ فك ارتباط قسمي "الأملاك" و"شؤون المواطنين" من مكتب النائب الأول، وربطهما إدارياً وفنياً بمكتب المحافظ مباشرة.

تأتي هذه الخطوة لإعادة صياغة آليات العمل التنفيذي داخل ديوان المحافظة.

وتشير المعلومات المستقاة من مصادر داخل المحافظة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تصحيح مسار الصلاحيات؛ حيث كان المحافظ السابق ريبوار طه قد نقل هذه السلطات إلى مكتب النائب الأول قبيل مغادرته منصبه.

ومع تسلم الإدارة الجديدة لمهامها — المتمثلة بمحمد سمعان آغا عن المكون التركماني وفق اتفاق سياسي — تقرر استعادة تلك الصلاحيات من النائب الحالي ريبوار طه وإعادتها إلى عهدة المحافظ.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تعتزم الإدارة الجديدة تنفيذها لضمان مركزية القرار في الملفات الحساسة، وإعادة هيكلة الأقسام بما يتوافق مع الرؤية الإدارية الجديدة لمدينة كركوك.