البرلمان الإيراني: المرشد الاعلی أمر بعدم إعادة هرمز إلى وضعه السابق

أربيل (كوردستان24)- قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، اليوم، إن بلاده "لن تعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق"، مؤكداً أن هذا التوجه جاء بتوجيه مباشر من المرشد مجتبى خامنئي.

وأوضح نيكزاد، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "المرشد الإيراني دعا إلى إدارة نقاط وممرات أخرى على غرار مضيق هرمز"، في إشارة إلى توسيع نطاق السيطرة والإشراف على الممرات الاستراتيجية.

وفي سياق آخر، انتقد نيكزاد بشدة مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متسائلاً عن تناقض تصريحاته، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والتطورات المرتبطة بالهجمات على منشآت مثل فردو ونطنز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن قضايا الملاحة البحرية والبرنامج النووي، وسط تحركات دبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة.

وفي سياق متصل، وجّه نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي "العمليات العسكرية"، الجنرال محمد جعفر أسدي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران "ليست فنزويلا وأنها ستتصدى لأي محاولات للضغط أو استهداف مواردها".

وقال الجنرال أسدي، اليوم الأحد، إن "النظام الإيراني والشعب سيقفون بوجه أي محاولة للهيمنة أو النهب"، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما يُعرف بمحور المقاومة، تمتلك خططاً لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأضاف أن أي هجوم جديد من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل سيقابل "برد أقوى وأشد"، في إشارة إلى استعداد طهران لتصعيد الرد العسكري في حال تجدد المواجهة.



المصدر: ایرنا