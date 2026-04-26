كركوك.. شاحنة تصطدم بـ28 سيارة وتخلف عشرات الضحايا في حادث مروع

أربيل (كوردستان24) -شهدت مدينة كركوك، مساء اليوم الأحد 26 نيسان/ابریل 2026، حادثاً مرورياً مفجعاً إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركباته بسبب السرعة الفائقة، مما أدى إلى اصطدامها بـ28 سيارة بشكل متسلسل.

وبحسب الحصيلة الأولية، أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وصفت حالة بعضهم بالحرجة.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك، سوران كامران، بأن الشاحنة من نوع (سايلو) مخصصة لنقل الإسمنت، وقد فقد سائقها السيطرة عليها تماماً. وبسبب الحجم الضخم للشاحنة وسرعتها العالية، تسببت في تصادم متسلسل خلف أضراراً مادية جسيمة، حيث تحطمت بعض المركبات بالكامل.

وروى أحد شهود العيان، وهو خريج جامعي كانت سيارته مزينة للاحتفال بالتخرج، لـ "كوردستان 24" تفاصيل اللحظات الأولى قائلاً: "كانت الشاحنة تسير بسرعة جنونية تتراوح بين 110 إلى 120 كم/ساعة، واصطدمت مباشرة بـ 6 إلى 7 سيارات كانت أمامي".

فيما وصف شاهد آخر المشهد بأنه يشبه "يوم القيامة"، مشيراً إلى أن الشاحنة لم تتوقف حتى انقلبت، مؤكداً وجود جثث بقيت عالقة لفترة داخل حطام السيارات.

وعلى الصعيد الرسمي، أعرب شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، عن حزنه العميق إزاء الفاجعة، مؤكداً تواصله الفوري مع وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي الذي أبدى استعداد الوزارة التام لتقديم أي مساعدة.

كما وجه عبد الله فريقاً من مكتبه للتوجه إلى المستشفيات لمتابعة أحوال الجرحى والتنسيق مع دائرة صحة كركوك.

من جانبه، صرح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، لـ "كوردستان 24"، بأنه وجه بفتح أبواب مستشفيات أربيل لاستقبال المصابين، مؤكداً أن المحافظة مستعدة بكل إمكانياتها لإغاثة ضحايا هذا الحادث الأليم.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة سامان برزنجي في بيان رسمي، جاهزية المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية واستقبال الجرحى، معلناً عن استعداد الوزارة لإرسال فرق طبية إضافية وتوفير وحدات الدم والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وقدم الوزير تعازيه الحارة لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

هذا ونُقل المصابون إلى مستشفيات مدينة كركوك، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاً دقيقاً للكشف عن الأسباب التقنية التي أدت إلى تعطل الشاحنة وفقدان السيطرة عليها، وسط مطالبات شعبية بفرض إجراءات مشددة على حركة الشاحنات داخل المدن لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.