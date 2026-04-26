باكستان ترفع الإغلاق عن المنطقة الحمراء في إسلام آباد بعد تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مساء الأحد، أن الحكومة رفعت جميع القيود المفروضة على المنطقة شديدة الحراسة في العاصمة إسلام آباد بعد الأمريكية الإيرانية.

وكانت وفود إيرانية وأمريكية قد عقدت محادثات مباشرة نادرة في المنطقة مطلع هذا الشهر. وظلت المنطقة خاضعة للإغلاق لأكثر من أسبوع، حيث كانت باكستان تأمل في استضافة جولة ثانية من المحادثات بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت تصريحات دار إلى عدم وجود أي احتمال فوري لإجراء محادثات مباشرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الباكستانية أنها تواصل دورها كوسيط من خلال نقل الرسائل بين الجانبين لتعزيز استقرار دائم في المنطقة.

وفي منشور على موقع X، شكر دار سكان إسلام آباد ومدينة روالبندي المجاورة "على صبرهم وتعاونهم".



المصدر: AP