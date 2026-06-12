وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا الجاهزية لمهاجمة إيران بمفردنا وبشكل مستقل

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أبدت الحكومة الإسرائيلية تحفظات واضحة على مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق شامل مع إيران، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تكتفي بالاتفاقيات الدولية، وكشف عن توجيهات رسمية أصدرها بالتعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد الكامل للتحرك عسكرياً وبشكل مستقل ضد طهران إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح كاتس، في بيان نشره اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026 عبر منصة "إكس"، أن واشنطن تتحرك نحو الاتفاق مدفوعة بمصالحها الذاتية وبالمصلحة المشتركة المتمثلة في منع إيران من حيازة السلاح النووي.

واستدرك وزير الدفاع قائلاً: "إننا ننتظر من ترامب التزاماً صارماً بالمبادئ التي تضمن كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووقف تمدد الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة"، مشدداً على أن تل أبيب لن ترهن أمنها للتفاهمات السياسية فقط.

وعلى الصعيد الميداني، قطع كاتس الطريق أمام أي تراجعات عسكرية، مؤكداً رفض إسرائيل القاطع للانسحاب من "المناطق الأمنية" التي يفرض الجيش سيطرته عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأضاف: "الجيش سيواصل تأمين خطوطنا الحدودية والدفاعية بدءاً من قمة جبل الشيخ وجبال لبنان، وصولاً إلى السامرة (الضفة الغربية) ومعظم أراضي قطاع غزة".

واصفاً هذا التموضع بأنه "درس وجودي مستوحى من أحداث السابع من أكتوبر".

كما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن القوات الإسرائيلية لن تخلي مخيمات شمال الضفة الغربية، مهدداً بتوسيع نطاق العمليات العسكرية هناك عند الحاجة.

تأتي هذه التصريحات الإسرائيلية الحازمة والمؤشرة على فجوة في التنسيق، في وقت يروج فيه البيت الأبيض لولادة وشيكة لاتفاق سلام شامل مع طهران برعاية باكستانية، لتؤكد تل أبيب عبر هذا الموقف عدم استعدادها لتقديم أي تنازلات قد تمس بمرتكزاتها الاستراتيجية أو تقيد حرية حركتها العسكرية في المنطقة.