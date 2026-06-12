باكستان تعلن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام الإيراني الأميركي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، توصل الولايات المتحدة وإيران إلى النص النهائي لاتفاق السلام التاريخي برعاية إسلام آباد، مؤكداً أن جهود الوساطة بلغت مراحلها الأخيرة، بالرغم من وجود محاولات تشويش ممنهجة لإجهاض هذا التقارب الدولي.

وأوضح شريف، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن بلاده على دراية كاملة بحملات التضليل المستمرة التي تقودها أطراف -لم يقم بتسميتها- بهدف تقويض جهود التسوية.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه بمعزل عن تلك "الضوضاء والشائعات"، فإن الأطراف المعنية صاغت النص النهائي لعملية السلام.

مشيراً إلى أن إسلام آباد تنسق الآن بشكل وثيق مع واشنطن وطهران لتحديد الخطوات الإجرائية المقبلة، مشدداً بالقول: "إن السلام لم يكن يوماً أقرب مما هو عليه الآن".

تأتي هذه التأكيدات الباكستانية بعد ساعات قليلة من إعلان موازي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد بدوره عبر منصة "إكس" أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات "أقرب من أي وقت مضى".

في السياق ذاته، حث وزير الخارجية الإيراني وسائل الإعلام المحلية والدولية على توخي الحذر والامتناع التام عن نشر التكهنات والتسريبات بشأن مضامين الاتفاق حتى يتم إقراره رسمياً وبشكل نهائي.

متعهداً بأن تلتزم طهران بأسلوبها المسؤول والشفاف عبر نشر كافة تفاصيل وحيثيات المذكرة للرأي العام في التوقيت المناسب.