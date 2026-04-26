مسرور بارزاني يعزي ضحايا حادث سير مؤلم في كركوك ويوجه بتقديم الدعم للمصابين

أربيل (كوردستان24) - أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، عن تعازيه بضحايا حادث سير مؤلم وقع في مدينة كركوك، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مؤكداً تضامنه مع عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح مسرور بارزاني أنه وجّه وزارة الصحة في إقليم كوردستان والجهات المعنية إلى تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمصابين.

نص البيان:

“ببالغ الأسف، فقد عدد من المواطنين حياتهم وأصيب آخرون اليوم في حادث سير مؤلم بمدينة كركوك. نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، ونؤكد تضامننا معهم، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقد وجّهت وزارة الصحة في إقليم كوردستان والجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات الطبية اللازمة للمصابين.”

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان