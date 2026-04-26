بتوجيه من مسرور بارزاني.. مستشفيات إقليم كوردستان تستنفر لاستقبال مصابي حادث كركوك

أربيل (كوردستان24) -أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، أن المستشفيات جرى توجيهها لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الذي وقع في مدينة كركوك، وتقديم العلاجات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وذكرت الوزارة أن ذلك جاء بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حيث أجرى وزير الصحة اتصالاً هاتفياً مع المدير العام لصحة كركوك، نقل خلاله تعازي ومواساة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مؤكداً جاهزية مستشفيات الإقليم لاستقبال الجرحى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وأضافت الوزارة أن الاستعدادات شملت إمكانية إرسال فرق طبية متخصصة للإسعاف، فضلاً عن توفير الدم والأدوية والمستلزمات الطبية وكل ما تتطلبه الحالات الطارئة.

من جانبه، عبّر المدير العام لصحة كركوك عن شكره وتقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على هذا الموقف الإنساني، مثمناً سرعة الاستجابة والاستعداد لتقديم الدعم.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.