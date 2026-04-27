أرصاد إقليم كوردستان تتوقع أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن توقعاتها لحالة الطقس، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن طقس اليوم الإثنين الموافق (27-4-2026) سيكون غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم كلي في بعض الأوقات والمناطق، لا سيما في المناطق الجبلية الحدودية. ومن المتوقع أن يشهد الإقليم هطول زخات مطر متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية بدءاً من أوقات الظهيرة وحتى المساء في معظم المناطق، لتكون أكثر غزارة في المرتفعات الجبلية، على أن يعود الطقس للاستقرار خلال ساعات الليل.

وأضافت المديرية أن درجات الحرارة ستشهد اليوم انخفاضاً يتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية مقارنة بيوم أمس. كما ستتراوح سرعة الرياح بين (10 - 20) كم/ساعة، فيما سيتراجع مستوى الرؤية الأفقية أثناء فترة هطول الأمطار ليصل إلى (5 - 7) كم.

وحول طقس غدٍ الثلاثاء (28-4-2026)، توقعت الأنواء الجوية أن يكون الجو بين غائم جزئي تتخلله قطع من الغيوم، مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة ومتقطعة، خاصة في المناطق الجبلية الحدودية التابعة لمحافظة دهوك. ورجحت أن يمتد تأثير الأمطار ليشمل مناطق أخرى من الإقليم خلال ساعات الليل، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بواقع (1 إلى 3) درجات إضافية.

ونشرت المديرية قائمة بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وغداً في مدن ومناطق الإقليم، والتي جاءت كالتالي:

أربيل: اليوم 24، غداً 25

السليمانية: اليوم 20، غداً 18

دهوك: اليوم 22، غداً 21

حلبجة: اليوم 21، غداً 20

زاخو: اليوم 21، غداً 21

كرميان: اليوم 25، غداً 24

جمجمال: اليوم 22، غداً 20

سوران: اليوم 20، غداً 20

بيرمام: اليوم 21، غداً 21

حاجي عمران: اليوم 14، غداً 10