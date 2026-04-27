محافظ أربيل يتفقد مشروعاً ريادياً لحماية وتغذية المياه الجوفية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الجهود المتواصلة لتقليل الضغط على الموارد المائية واستغلال المصادر الطبيعية، تفقد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، مشروعاً تجريبياً مبتكراً لحصاد مياه الأمطار من أسطح المباني وتوجيهها لتغذية باطن الأرض، والذي يعد من أبرز الحلول العلمية لتعزيز مخزون المياه الجوفية.

يعتبر هذا المشروع خطوة إستراتيجية من قبل المحافظة لمواجهة ظاهرة انخفاض مناسيب المياه الجوفية.

وتعتمد فكرته على حفر بئر تجميعية خاصة وحفرة عميقة مبطنة بالصخور الكبيرة والحصى، تعمل كمصفاة طبيعية تسمح بمرور مياه الأمطار ببطء لتنقيها قبل وصولها إلى طبقات التربة.

ومن ثم، يتم توجيه المياه عبر نظام تقني خاص إلى أحواض وآبار التغذية الجوفية، مما يمنع هدر مياه الأمطار في شبكات الصرف ويحولها إلى رافد حيوي للمخزون المائي تحت الأرض.

وخلال زيارته، أثنى محافظ أربيل على جهود الكوادر الهندسية والفنية المشرفة على المشروع، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية حكومة إقليم كوردستان لحماية الثروة المائية والبيئية في حدود المحافظة.

وشدد خوشناو على ضرورة تعميم هذا "النموذج الناجح" وتطبيقه في مختلف المباني والمنشآت الأخرى، لضمان الحفاظ على مستويات المياه الجوفية في عموم الإقليم وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من هذا المورد السيادي.