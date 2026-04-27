البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصاً بسبب "تمجيدهم" الهجمات الإيرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت البحرين الاثنين إسقاط الجنسية عن 69 شخصا ل"تمجيدهم الأعمال العدائية الايرانية"، في إشارة الى الهجمات التي شنتها طهران طوال اسابيع على مواقع عدة في البلاد ردا على الضربات الاميركية الاسرائيلية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان "صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، 69 شخصا".

وعدد البيان أسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، مشيرا إلى أنهم جميعا من أصول غير بحرينية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت الداخلية البحرينية أن القرار جاء بتوجيهات ملكية واستند إلى قانون الجنسية البحرينية، والذي تنص إحدى مواده على إسقاط الجنسية "في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها".

وطالت الهجمات الإيرانية على البحرين، إلى جانب أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، المطار ومنشآت نفطية ومناطق سكنية.

وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه دول الخليج خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير إثر الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على إيران، وأوقفتها هدنة تسري منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وعلّق معهد البحرين للحقوق والديموقراطية على الخطوة معتبرا أنها "أول سحب جماعي للجنسية منذ 2019".

وأشار المعهد إلى عدم توافر معلومات بشأن ما إذا كان المشمولون بالقرار قد اعتُقلوا، أو إذا كانوا داخل البلاد أو خارجها، أو إذا كانوا يحملون جنسية أخرى.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، "يمثل هذا بداية حقبة خطرة من القمع، ستتردد أصداؤها لأجيال قادمة. إن تجريد الأفراد من جنسيتهم وجعلهم عديمي الجنسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وكانت البحرين أعلنت خلال الحرب اعتقال أشخاص بتُهم "نشر أخبار كاذبة" على صلة بالهجمات الإيرانية و"تمجيد الأعمال العدائية" لإيران.

كذلك، أوقفت الكويت وقطر والإمارات أفرادا بتُهم مماثلة.