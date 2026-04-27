نيجيرفان بارزاني وإبراهيم حمادة يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال اتصال هاتفي مع عضو الكونغرس الأمريكي إبراهيم حمادة، الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن تأثيرات وتداعيات الأوضاع الراهنة، لا سيما على العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية استمرار دعم الكونغرس للعراق والإقليم في مختلف المجالات.

كما شكل دور إقليم كوردستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والأوضاع السياسية في العراق والإقليم، والعلاقات مع دول الجوار، بالإضافة إلى عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، محوراً آخر لهذا الاتصال