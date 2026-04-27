السوداني: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء جاء باتفاقٍ بيني وبين المالكي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن توصله إلى اتفاق مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لترشيح علي الزيدي لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي الجديد.

وكشف السوداني أنه بسبب غياب التوافق بين قوى وأطراف الإطار التنسيقي، كُلفتُ مع نوري المالكي بمهمة اختيار شخصية لترشيحها لمنصب رئيس وزراء العراق الجديد.

وأضاف: "ترشيح علي الزيدي جاء نتيجة اتفاق بيني وبين المالكي".

كما أشار إلى أن مقترحهما بترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء الجديد قد تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل الإطار التنسيقي.

من جهة أخرى، نشر الإطار التنسيقي بياناً حول اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، 27 نيسان 2026، والذي جرى في القصر الحكومي ببغداد.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت أطراف الإطار التنسيقي شكرها لموقف نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحمد شياع السوداني رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، لسحب ترشيحهما لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

ووصفوا هذه الخطوة بأنها تسهيل لتجاوز الانسداد السياسي.

وورد أيضاً في بيان الإطار التنسيقي أنه بعد مراجعة أسماء المرشحين، اتفق الإطار التنسيقي في نهاية المطاف على ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية.