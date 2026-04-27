جون بولتون لـ كوردستان 24: وقف إطلاق النار مع إيران خطأ ويجب استئناف الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، جون بولتون، إن إرسال إيران وفداً يضم 80 شخصاً إلى باكستان يعكس انعدام الثقة الداخلية وغياب الرأي الموحد في طهران،.

وقال بولتون خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24: الإيرانيون لم يتلقوا تعليمات واضحة، وهم منقسمون داخلياً، ولهذا السبب فشلت الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد.

وانتقد بولتون تغيير دونالد ترامب لأهداف الحرب، موضحاً: "تحدث ترامب في البداية عن تغيير النظام، لكنه قال لاحقاً إننا غيرنا القادة فقط. الحقيقة هي أنه على الرغم من مجيء قادة جدد، إلا أنهم يحملون نفس أفكار الحرس الثوري".

كما أشار بولتون إلى أن أهداف الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية، وهي إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة وقطع الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه طهران للجماعات المسلحة.

مؤكداً أن "الطريق الوحيد لاستعادة السلام في المنطقة هو تغيير السلطة في إيران".

في سياق متصل، شدد بولتون على عدم ثقته بإيران، معتبراً أن وقف إطلاق النار "خطأ فادح"، واقترح ضرورة استئناف الولايات المتحدة للحرب، وفتح مضيق هرمز بالقوة، وفرض حصار شامل على صادرات النفط الإيرانية.

وبحسب رؤية بولتون، فإن ترامب يرزح حالياً تحت ضغوط داخلية واقتصادية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأوضح أن ترامب يخشى أن يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع أصوات الجمهوريين، لذا ينصب تركيزه على تجنب القتال واللجوء أكثر إلى الدبلوماسية.

وذكر مستشار الأمن القومي الأسبق أنه بسبب قطع الإنترنت وغياب الصحافة الحرة، لا يُعرف الحجم الحقيقي للخسائر الإيرانية، لكن من الواضح أن البنية التحتية للطاقة والبرنامج النووي والقوات البرية والجوية والبحرية قد تلقت ضربات موجعة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

محذراً: "إذا لم يتغير النظام، فإن إيران ستعيد بناء كل شيء لاحقاً بالأموال التي ستحصل عليها".

ونفى بولتون الشائعات التي تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من أقنع ترامب بهذه الحرب،.

وقال: ترامب هو من بدأ هذه الحرب وهو من سينهيها. لقد حاول نتنياهو كثيراً خلال ولاية ترامب الأولى، لكن الأخير لم يقتنع حينها.

وعزا بولتون سبب عدم دعم دول حلف الناتو والمواطنين الأمريكيين لهذه الحرب إلى أن "ترامب لم يستشر الحلفاء مسبقاً ولم يوضح لهم طبيعة التهديدات الإيرانية، بل بدأ الحديث عنها فقط بعد انطلاق الهجمات".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب اليوم مع فريق الأمن القومي في "غرفة العمليات" (Situation Room) لحسم الخطوات المقبلة، وهو ما وصفه بولتون بـ "اللحظة الحاسمة".