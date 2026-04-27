الإطار التنسيقي يعلن رسمياً تسمية "علي الزيدي" مرشحاً لرئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي في بيانٍ له، اختيار علي الزيدي مرشحاً رسمياً لكتلة الإطار التنسيقي —باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب— لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع حاسم عقده قادة الإطار في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الاثنين، حيث جرى التوافق على اسم الزيدي بعد تدارس قائمة المرشحين واختيار الشخصية التي تتناسب مواصفاتها مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.

وفيما يأتي نص البيان:

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من اداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

كما ثمن الاطار التنسيقي، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية السيد محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الاطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

وبعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

2026-4-27