البيت الأبيض يحمّل "طائفة الكراهية اليسارية" مسؤولية اقتحام حفل المراسلين

أربيل (كوردستان 24)- حمّل البيت الأبيض الاثنين ما وصفها بـ "طائفة الكراهية اليسارية" مسؤولية إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء المراسلين الذي كان يحضره الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي إن "طائفة الكراهية اليسارية ضد الرئيس وكل من يدعمه ويعمل لصالحه تسببت في إصابة ومقتل العديد من الأشخاص، وكادت أن تكرر ذلك في نهاية الأسبوع".

ويمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة المراسلين الذي كان مقاما في فندق بواشنطن أمام القضاء الاثنين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن المشتبه به الذي قالت وسائل الإعلام الأميركية إن اسمه كول توماس آلن (31 عاما)، كان يهدف لمحاولة اغتيال ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم السبت.