مسرور بارزاني يهنئ الزيدي بتكليفه: دعم لحل الخلافات وتطلع لمرحلة جديدة في العراق
اربيل (كوردستان24) - أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع علي الزيدي، هنأه خلاله بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء الاتحادي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال مسرور بارزاني في تغريدة عبر منصة إكس، إنه عبّر عن تمنياته للزيدي بالنجاح في أداء مهامه، مؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان لجهود معالجة القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل على أساس الدستور.
وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه لأن يشهد العراق عهداً جديداً يسوده الأمن والاستقرار والسلام.
باركنا خلال اتصال هاتفي مع السيّد علي الزيدي تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، معربين عن تمنياتنا له بالنجاح في مهمة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، كما أبدينا دعمنا لمعالجة كافة القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور، معربين عن تطلعنا لأن يشهد العراق عهداً جديداً عامراً…— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 27, 2026