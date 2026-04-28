نيجيرفان بارزاني يهنئ علي الزيدي بتكليفه لرئاسة الوزراء

ويؤكد دعمه لتشكيل حكومة تُلبي تطلعات العراقيين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الاثنين، علي الزيدي بمناسبة ترشيحه وتكليفه رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، معرباً عن أمنياته له بالنجاح في مهامه الوطنية المقبلة.

وقال نيجيرفان بارزاني في تدوينة له على منصة (إكس): "نبارك للسيد علي الزيدي ترشيحه وتكليفه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له التوفيق في مهمة تشكيل حكومة وطنية شاملة، تضع في أولوياتها تطلعات كافة أبناء الشعب العراقي، وتعمل بجد على تعزيز ركائز الاستقرار والمباشرة بمشاريع الإعمار."

كما أكد رئيس الإقليم دعمه الكامل لرئيس الوزراء المكلف، مشدداً على أهمية العمل المشترك والتعاون بين الإقليم وبغداد من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لجميع العراقيين.