إيران: الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت إيران الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تَعُد قادرة على إملاء ما ينبغي على الدول الأخرى فعله، في وقت تدرس فيه واشنطن مقترحا جديدا من طهران بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نِك قوله إن "الولايات المتحدة لم تَعُد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول المستقلة"، مضيفا أن واشنطن "ستقبل بأنّ عليها التخلّي عن مطالبها غير القانونية وغير العقلانية".

AFP