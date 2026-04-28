كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية تُهنئ الزيدي بتكليفه لرئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- هنّأت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، علي الزيدي بمناسبة تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، متمنيةً له السداد في أداء مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية في بيانٍ لها، إن المرحلة الراهنة "تستوجب الاحتكام إلى الدستور والعمل الجاد على تصحيح المسار السياسي، بما يضمن معالجة الملفات العالقة وتغليب لغة الحكمة في مواجهة التحديات".

معربةً في الوقت ذاته عن أملها في أن "تشهد الفترة المقبلة تعاوناً مسؤولاً يرسخ الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة ويحقق تطلعات جميع أبناء الشعب العراقي".

وأعلن الإطار التنسيقي اختيار علي الزيدي مرشحاً رسمياً لكتلة الإطار التنسيقي —باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب— لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع حاسم عقده قادة الإطار في القصر الحكومي ببغداد، أمس الاثنين، حيث جرى التوافق على اسم الزيدي بعد تدارس قائمة المرشحين واختيار الشخصية التي تتناسب مواصفاتها مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.