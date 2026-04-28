الرئيس بارزاني يهنّئ علي الزيدي بتكليفه رئيساً للوزراء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أُجري اتصالٌ هاتفي، اليوم الثلاثاء، 28 نيسان 2026، بين الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس بارزاني عن تهانيه للزيدي بمناسبة تكليفه بمنصب رئيس وزراء العراق الاتحادي، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وعدّ الرئيس بارزاني تكليفَ علي الزيدي بمنصب رئيس الوزراء فرصةً لتصحيح مسار العملية السياسية.

وكان الإطار التنسيقي، باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، قد أعلن اختيار علي الزيدي مرشحاً رسمياً لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع حاسم عقده قادة الإطار في القصر الحكومي ببغداد، أمس الاثنين، جرى التوافق على اسم الزيدي بعد تدارس قائمة المرشحين واختيار الشخصية التي تتناسب مواصفاتها مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.