رئيس الحكومة يجتمع مع عدد من مستثمري إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 28 نيسان (أبريل) 2026، اجتماعاً مع عدد من مستثمري إقليم كوردستان.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة إيجازاً بشأن مجمل المستجدات والتطورات على الساحة الداخلية لإقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وفيما يخص الحراك المتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، أعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تؤسس التشكيلة الوزارية المرتقبة لانبثاق عهد جديد يعزز دعائم الأمن والاستقرار في العراق، ويشهد حلاً للقضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية من خلال الاحتكام إلى الدستور، بما يضمن احترام الحقوق الدستورية وصون الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أننا، وعقب إجراء انتخابات برلمان كوردستان مباشرة، كنا نطمح لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، آملين أن لا يشهد هذا الاستحقاق مزيداً من التأخير.

وأثنى رئيس الحكومة على مستثمري كوردستان والقطاع الخاص عموماً، مشيداً بدورهم في إسناد حكومة إقليم كوردستان، والارتقاء بالواقع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية في الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، جرى طرح جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تذليل العقبات ومعالجة الإشكاليات التي تعترض سير النشاط الاقتصادي والتجاري، وأجاب رئيس الحكومة على استفسارات الحاضرين وما طرحوه من رؤى وملاحظات.