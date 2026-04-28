مسرور بارزاني يعزي بوفاة الكاتب الكوردي فاروق رفيق

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، برقية تعزية أعرب فيها عن مواساته لعائلة وذوي المفكر والكاتب الكوردي المعروف فاروق رفيق.

وجاء في نص الرسالة: "بمناسبة وفاة المفكر والكاتب الكوردي المعروف فاروق رفيق، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلته وذويه وأصدقائه ومحبيه، ونشاطرهم أحزانهم".

وأضاف مسرور بارزاني: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يُذكر أن الكاتب والمثقف الكوردي البارز فاروق رفيق، قد وافته المنية اليوم 28 نيسان 2026، في منزله بمدينة أربيل.