رحيل الكاتب والمفكر الكوردي البارز فاروق رفيق في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم، 28 نيسان 2026، الكاتب والمفكر الكوردي المرموق فاروق رفيق في منزله بمدينة أربيل، عن عمر ناهز عقوداً سخرها لخدمة الفكر والفلسفة.

فاروق رفيق، واسمه الكامل فاروق رفيق حمه كريم، يُعد واحداً من أبرز الباحثين والمفكرين في مجالات الفلسفة والفكر السياسي. ولد الفقيد في مدينة السليمانية، وتابع مسيرته الأكاديمية حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من إحدى الجامعات الكندية.

وقد عاش رفيق فترة من حياته في كندا قبل أن يقرر العودة إلى إقليم كوردستان ليواصل عطاءه الفكري.

اشتهر الراحل بكونه باحثاً متخصصاً في الفلسفة الحديثة، والليبرالية، والمفاهيم السياسية المعاصرة. وإلى جانب نشاطه التأليفي، برز في المجال الإعلامي من خلال رئاسته لتحرير مجلة (ئاوەز - الإدراك)، وهي دورية تخصصت في نشر الفلسفة والعلوم.

أثرى المكتبة الكوردية بالعديد من المؤلفات القيمة، من أبرزها:

المصالحة بين العقل والعشق: وهو مؤلف بحث فيه التربية الليبرالية والأخلاق المدنية.

فن الفلسفة: درس ميتافيزيقي.

باكس أمريكانا (Pax Americana): حول عصر الهيمنة الأمريكية.

فن العشق: صدر عام 2010.

محطة من رحلة فلسفية: صدر عام 2011.

ويُعد رحيل فاروق رفيق خسارة كبيرة للأوساط الثقافية والأكاديمية في كوردستان، لما كان يمثله من صوت عقلاني ومنهج فلسفي متميز في قراءة القضايا المعاصرة.