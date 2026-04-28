شاخوان عبد الله: قيادة الديمقراطي الكوردستاني شكّلت لجنة لدراسة ملف المقاطعة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن نجاح الحكومة الاتحادية المقبلة مرهون بمدى التزامها بالدستور ومبادئ الشراكة الوطنية.

مهنئاً في الوقت ذاته علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، كشف عبد الله عن وجود حراك سياسي مكثف، مشيراً إلى أن كتلًا سياسية عراقية طالبت الحزب الديمقراطي بالعودة الفاعلة إلى العملية السياسية.

مبيناً أن قيادة الحزب شكلت لجنة مختصة لدراسة هذا الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وشدد عبد الله على أن تحفظات الحزب الديمقراطي تتجاوز ملف انتخاب رئيس الجمهورية، لتشمل ملفات أعمق تتعلق بـ "انتهاك حقوق شعب كوردستان وتهميش مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن".

مؤكداً أن هذه الثوابت غير قابلة للمساومة لدى الحزب.

وحول العلاقة بين أربيل وبغداد، وصف رئيس الكتلة المهام الملقاة على عاتق رئيس الوزراء المكلف بـ "الصعبة".

مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الملفات العالقة، وفي مقدمتها التحديات المالية، هو الاحتكام للدستور وضمان حقوق الأقاليم.

معتبراً أن غياب هذه الأسس سيحول دون تحقيق نجاح حقيقي لأي طرف سياسي.

وفي ملف كركوك، أبدى شاخوان عبد الله موقفاً حازماً برفض أي قرارات إدارية تُفرض من خارج المحافظة أو من العاصمة بغداد.

مؤكداً ضرورة أن ينبع قرار اختيار المحافظ من إرادة المكونات المحلية (الكورد، العرب، والتركمان).

واختتم تصريحه بالقول: "نحترم أي خيار تتفق عليه مكونات كركوك داخلياً، أما فرض السلطة من الخارج فهو إجراء غير قانوني ومرفوض".