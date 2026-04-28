بيشوا هوراماني: حكومة كوردستان تقدم تسهيلات لتسيير أعمال المستثمرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني شدد خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الثلاثاء مع عدد من كبار المستثمرين في الإقليم على التزام الحكومة الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسيير أعمالهم ومعالجة المشكلات التي تواجههم.

وفي بيان صادر عنه، أوضح هوراماني أن رئيس الوزراء استهل الاجتماع بتقديم الشكر للمستثمرين على دورهم الفاعل وتأثيرهم الملموس في تطوير المشاريع المختلفة.

مؤكداً لهم: "يهمني الاستماع عن قرب إلى مقترحاتكم وملاحظاتكم، لما لرؤيتكم من أهمية خاصة لدينا في رسم مسار تنمية كوردستان".

من جانبهم، أشاد المستثمرون ورجال الأعمال باستمرار حركة الإعمار في الإقليم، مثمنين المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الكابينة الوزارية التاسعة، وخصّوا بالذكر مشاريع: "روناکي" (الكهرباء)، ومشروع "حسابي المصرفي" (هەژماری من)، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور، والزراعة، وحماية الموارد المائية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الاجتماع شهد تقديم توضيحات هامة وشاملة للمستثمرين، وجددت فيه الحكومة تعهدها بتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بنشاطاتهم.

واختتم هوراماني بيانه بالإشارة إلى أن جميع المقترحات والملاحظات التي طرحها رجال الأعمال خلال اللقاء قد جرى تدوينها رسمياً، مؤكداً أنه سيتم العمل على معالجتها ومتابعتها بدقة "نقطة بنقطة".