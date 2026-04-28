مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- قتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إثر غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

وأعلن مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة سقوط "4 شهداء وعدة مصابين في غارة اسرائيلية استهدفت مركبة قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة التي قال انها استهدفت "إرهابيا" على ان ينشر التفاصيل لاحقا.

وقال مصدر أمني في غزة إن الغارة أسفرت عن "اغتيال القيادي في كتائب القسام إياد الشنباري واستشهاد نجله صلاح"، الا أن الكتائب لم تعلن ذلك رسميا على منصاتها.

وصباحا، أعلن الدفاع المدني في جنوب قطاع غزة "نقل الشهيد الطفل عادل لافي النجار (9 سنوات) جراء قصف اسرائيلي من طائرة مسيرة تزامن مع قصف مدفعي على منطقة شرق مدينة خان يونس".

وأكد مستشفى ناصر غرب المدينة تسلم جثة القتيل، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان شن الغارة التي قال انها استهدفت "مشتبها به شكل خطرا على قواته بالقرب من الخط الأصفر" جنوب القطاع.

لكنه اضاف "بعد المراجعة الأولية، تبين انه خلال تنفيذ الغارة، دخل شخص غير متورط للمكان ومن المرجح أنه أصيب نتيجة الغارة. يجري تحقيق في الحادثة".

وتواصل إسرائيل عمليات القصف في القطاع بشكل شبه يومي، مع تبادل حماس والدولة العبرية الاتهامات بخرق الهدنة الهشة بينهما.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 حيز التنفيذ قتل ما لا يقل عن 818 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة.

وقتل منذ بداية الحرب 72594 شخصا في القطاع، بحسب إحصاء لوزارة الصحة بغزة تعتبره الأمم المتحدة موثوقا به.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده في غزة منذ بدء الهدنة.