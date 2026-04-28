الأمم المتحدة تؤكد مقتل وإصابة عشرات المدنيين بقصف على شرق أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن عشرات المدنيين قُتلوا أو جُرِحوا الاثنين في قصف استهدفت مواقع في شرق أفغانستان من بينها جامعة، واتهمت الحكومة الأفغانية باكستان التي تشهد معها توترا منذ أشهر.

إلاّ أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) المولجة توثيق استهدافات المدنيين، لم تُحدد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى، وفق ما نقلته فرانس برس.

وذكّرت يوناما عبر منصة إكس بضرورة "حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ومنها المؤسسات التعليمية، في جميع الظروف، وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت الاثنين مقتل سبعة مدنيين وإصابة 85 آخرين بقذائف مدفعية وصواريخ أطلقتها القوات الباكستانية على مدن في ولاية كونار الواقعة على الحدود مع باكستان، أبرزها أسد آباد.

وأعرب الناطق باسم حكومة طالبان حمدالله فطرت على منصة إكس عن أسفه لأن القصف الذي وقع بعد الظهر أدى إلى إصابة "منازل مدنيين والجامعة".

لكنّ وزارة الإعلام الباكستانية نفت استهداف مناطق سكنية أو جامعة أسد آباد، ووصفت هذه الاتهامات بأنّها "كذبة صارخة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية على منصة إكس الثلاثاء أنها "استدعت" القائم بالأعمال الباكستاني لإبلاغه "الاحتجاج على الهجمات". وإذ وصفتها بأنها "استفزاز"، دعت أفغانستان إلى "ضبط النفس".

وتتّهم إسلام آباد أفغانستان بإيواء مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية في باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية التابعة لطالبان.

وتصاعدت أعمال العنف منذ 26 شباط/فبراير، إذ قصف الجيش الباكستاني كابول والمناطق الحدودية عدة مرات.

ولم يتوصل البلدان حتى الآن إلى وقف لإطلاق النار رغم هدنة بينهما لأيام في نهاية آذار/مارس تزامنا مع نهاية شهر رمضان، ثم محادثات جرت في الصين مطلع نيسان/أبريل تعهّد في ختامها البلدان تجنّب أي تصعيد، بحسب بكين.

ومنذ 26 شباط/فبراير، قُتل وجُرح مئات المدنيين في أفغانستان، كما نزح 100 ألف شخص، بينهم أكثر من 25 ألفا في ولاية كونار، بحسب وكالات الأمم المتحدة.