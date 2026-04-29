الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن بـ"قدرات جديدة" ويتوعد باستهداف حاملات الطائرات

أربيل (كوردستان24)- هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، باستخدام قدرات عسكرية "جديدة ومتطورة" ضد القوات الأمريكية في حال شنت واشنطن أي هجوم جديد على البلاد، مؤكداً أن قواته البحرية تمتلك الآن أدوات تقنية متقدمة تمكنها من تحييد وتدمير السفن الحربية التابعة لخصومها.

وفي خطاب ألقاه بمدينة "ميناب"، قال محمد أكبر زاده، مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية للحرس الثوري: "إذا وقعت الولايات المتحدة في فخ سوء التقدير واعتدت مرة أخرى على إيران، فإن القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم هذه المرة قدرات لم تكشف عنها من قبل".

وأوضح أكبر زاده أن القوات الإيرانية في حالة "تأهب قصوى" لمواجهة أي تهديد محتمل، مشيراً إلى أن الحرس الثوري بات يمتلك تقنيات حديثة في مجال "تحديد الأهداف بدقة عالية". وأضاف بلهجة وعيد: "هذه القدرات الجديدة ستمكننا من إحراق حاملات الطائرات العملاقة وإخراجها عن الخدمة تماماً إذا ما أقدمت واشنطن على أي تحرك عسكري ضد طهران".

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن تكرار الهجمات الأمريكية سيدفع طهران إلى اللجوء لخيارات وأدوات قوة إضافية في جبهات دفاعية مختلفة.

تأتي هذه التهديدات في ظل أجواء مشحونة بالتوتر في المنطقة، حيث شهدت الأيام الماضية تداعيات النزاع العسكري الذي اندلع في 28 شباط/فبراير 2026، عقب هجوم أمريكي-إسرائيلي استهدف طهران وأسفر عن مقتل مرشد البلاد وعدد من كبار المسؤولين.

وكانت إيران قد ردت حينها بضربات صاروخية وعبر الطائرات المسيرة استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، وقامت بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. واستمرت تلك المواجهات الدامية لمدة 39 يوماً، خلفت آلاف القتلى والجرحى، وانتهت بفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، مما تسبب في توقف صادرات النفط الإيرانية ومنع حركة السفن التجارية من وإلى البلاد.