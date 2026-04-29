الرئيس بارزاني في الذكرى الـ59 لـ صدور جريدة التآخي: كانت منبراً للدفاع عن قضيتنا

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، رسالة تهنئة إلى أسرة تحرير جريدة "التآخي" الغرّاء بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لصدور عددها الأول، مشيداً بتاريخها الحافل بالدفاع عن حرية الكلمة وعدالة قضية شعب كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني في رسالته أن جريدة "التآخي" شكلت، على مدار عقود طويلة، صرحاً إعلامياً وطنياً بارزاً، ومساحة للحوار الحر والتعبير المسؤول في مختلف المراحل السياسية. وأشار إلى أنها كانت جسراً حيوياً لإيصال صوت الكورد ومطالبهم المشروعة إلى الرأي العام العراقي والعربي، بفضل صفحاتها التي احتضنت كبار الكتاب والمثقفين.

واستذكر الرئيس في برقيته، بتقدير واعتزاز، الرواد الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح الصحفي، مترحماً على الراحلين منهم، ومثمناً في الوقت ذاته جهود الكوادر الحالية من محررين وكتاب وعاملين الذين واصلوا الرسالة بإخلاص ومهنية عالية رغم التحديات.

وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن تمنياته لجريدة "التآخي" بدوام التقدم والنجاح، مؤكداً على أهمية بقائها صوتاً حراً يخدم كوردستان والعراق، ويعزز قيم العدالة والتعايش السلمي والسلام بين جميع المكونات.