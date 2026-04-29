تطورات فاجعة كركوك: 10 جرحى لا يزالون تحت الرعاية الطبية واعتقال نجل سائق الشاحنة

أربيل (كوردستان24)- كشفت دائرة الصحة في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، عن آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي لضحايا حادث السير المروع الذي هز المدينة مساء الأحد الماضي، مؤكدة استمرار التحقيقات القانونية في الواقعة.

الحالة الصحية للمصابين

وصرح نائب مدير عام دائرة صحة كركوك، الدكتور شاسوار علي، في لقاء خاص مع موقع "كوردستان 24"، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بين المصابين. وأوضح أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 31 شخصاً، تماثل 21 منهم للشفاء وغادروا المستشفيات، فيما لا يزال 10 مصابين يتلقون العلاج.

وبيّن علي تفاصيل الحالات المتبقية، مشيراً إلى أن أحد المصابين نُقل إلى مدينة أربيل حيث خضع لعمليتين جراحيتين في الساق والظهر، بينما يتوزع بقية الجرحى بين مستشفيات كركوك؛ حيث يرقد 8 منهم في مستشفى "آزادي" التعليمي (أحدهم في قسم الحروق والآخر في العناية المركزة بسبب نزيف في الرأس)، ومصاب واحد في مستشفى "الجمهوري" التعليمي.

سير التحقيقات

وعلى الصعيد الأمني، أفادت متابعات "كوردستان 24" بأن السلطات الأمنية قامت باعتقال نجل سائق الشاحنة المتسببة بالحادث، ولا يزال يخضع للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها الفنية والقانونية، في حين لم تصدر النتائج النهائية للتحقيق حتى الآن.

خلفية الحادث

الجدير بالذكر أن مركز مدينة كركوك شهد مساء الأحد الماضي، 26 نيسان 2026، حادثاً مأساوياً حين فقد سائق شاحنة السيطرة على مركبته نتيجة السرعة المفرطة، مما أدى إلى اصطدامه بـ 35 سيارة مدنية. وأسفر الحادث في حصيلة أولية عن مصرع 6 أشخاص، بينهم أربع نساء وطفل، بالإضافة إلى سائق الشاحنة نفسه.