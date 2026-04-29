ثروة مهدورة.. مربو الأغنام في كرميان يطالبون بإنشاء معمل للصوف لإنقاذ إنتاجهم من التلف

أربيل (كوردستان 24)- مع حلول موسم قص صوف الأغنام (الجز) في مناطق كرميان، وتحديداً في قضاء خانقين (قرية صالح)، يواجه مربو الماشية أزمة اقتصادية تتمثل في كساد الصوف واضطرارهم لإتلافه أو رميه، وذلك بسبب غياب المعامل المحلية المتخصصة في استلامه ومعالجته.

وأوضح أحد مربي الماشية في المنطقة لمراسل كوردستان24، هريم الجاف، أن عملية قص الصوف تُعد ضرورة بيولوجية وصحية للأغنام في هذا الوقت من العام، حيث تساهم في تحسين صحة الماشية، وزيادة وزنها، وحمايتها من الأمراض. إلا أن الجانب الاقتصادي لهذه العملية بات معدوماً.

وأشار المربي إلى مفارقة محزنة تتمثل في أن هذا الصوف، الذي يُصنف كـ "صوف درجة أولى" بفضل وفرة المراعي وموسم الخير الحالي، كان يُباع سابقاً ويشكل مصدر دخل إضافي للرعاة. أما اليوم، ومع إغلاق المعامل السابقة وغياب الدعم، أصبح المربي مجبراً على التخلص منه ورميه فور قصه لعدم وجود جهة مشترية.

وناشد أهالي المنطقة ومربو الثروة الحيوانية الجهات المعنية والمستثمرين بضرورة إنشاء معمل للغزل والنسيج الصوفي في منطقة كرميان.

مؤكدين أن الاستفادة من هذا المورد الوطني عالي الجودة أفضل بكثير من الاعتماد على استيراد القطن والمواد النسيجية من الخارج، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.