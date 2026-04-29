رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 نيسان (أبريل) 2026، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن الوضع العام وآخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

كما شهد جانب آخر من المباحثات، تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة خدمية تلبي تطلعات جميع المكونات، وتحترم الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وحقوق شعبه.