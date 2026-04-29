ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إندونيسيا إلى 16 قتيلاً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا التصادم بين قطارين الذي وقع مساء الاثنين بالقرب من جاكرتا، ارتفع إلى 16 قتيلا جميعهم من النساء، وذلك بعد وفاة إحدى الراكبات في المستشفى.

ووقع الحادث مساء الإثنين عندما اصطدم قطار يعمل على خط رئيسي بقطار آتٍ من الضواحي بالقرب من محطة بيكاسي تيمور، على بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة جاكرتا.

واصطدم القطار الرئيسي بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في القطار الآتي من الضواحي.

وبحسب السلطات، فقد توقف قطار الضواحي عند معبر سكة حديد بعد حادث طال سيارة أجرة اصطدم بها قطار الخط الرئيسي.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا بودي هيرمانتو، إن امرأة تبلغ 25 عاما توفيت صباح الأربعاء بعدما دخلت المستشفى إثر وقوع الحادث، ما رفع عدد القتلى إلى 16.

وبحسب الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، فإنّ جميع الضحايا من النساء.

وفي المجموع، أُصيب 90 شخصا بجروح، بحسب ما أضاف بودي، موضحا أنّ 44 شخصا غادروا المستشفى.

وأعلن وزير النقل دودي بورواغاندي أن الوزارة بدأت تحقيقا في شركة سيارات الأجرة، وفق ما نقلته فرانس برس.

واعتبر الرئيس برابوو سوبيانتو أن الحادث يعود إلى عدم تأمين معابر السكك الحديد وأمر بتحديثها على مستوى البلاد.