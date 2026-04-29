الأمم المتحدة: أكثر من 1,2 مليون شخص في لبنان مهددون بانعدام الأمن الغذائي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان على خلفية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، متوقعة أن تطال الأزمة أكثر من مليون و200 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.

وأورد بيان من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية "أدى التصعيد الأخير الحاد في أعمال العنف الذي شهده لبنان، إلى تدهور في الأمن الغذائي في لبنان وبدّد التحسنات الأخيرة المحرزة في هذا المجال، ما دفع البلاد مجددا إلى حالة من الأزمة".

ويتوقّع وفقا للبيان "أن يواجه نحو 1,24 مليون شخص – أي ما يقارب واحدا من كل أربعة أفراد من السكان الذين شملهم التحليل – مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي تُصنّف ضمن مرحلة الأزمة... وذلك خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2026".

ويستند البيان إلى تقييم نشرته هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار البيان إلى أن ذلك يعد "تدهورا ملحوظا مقارنة بالفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى آذار/مارس 2026، حيث قُدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 874 ألف شخص أي (حوالي 17% من السكان)".

ويعزى هذا التدهور وفقا للبيان إلى "تفاقم عدّة عوامل من أبرزها النزاع المتجدّد والنزوح والتحديات الاقتصادية المستمرة".

وأدّت الحرب بين اسرائيل وحزب الله التي بدأت في الثاني من آذار/مارس إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفقا للسلطات.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نيسان/أبريل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه تمديده لثلاثة أسابيع.