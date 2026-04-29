جريحان جراء عملية طعن في شمال لندن

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخصان بجروح، اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في شمال لندن تمّ توقيف المشتبه بتنفيذها، بحسب ما أفادت مجموعات يهودية، في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية.

وقالت مجموعة شموريم اليهودية لمراقبة الأحياء إنه تمّ إلقاء القبض على رجل شوهد وهو يركض حاملا سكينا، وكان "يحاول طعن أفراد من اليهود".

وأضافت في منشور عبر منصات التواصل، أن شخصين تعرّضا للطعن، وتقدم لهما العلاج خدمة إسعاف تطوعية يهودية.

ووقعت عملية الطعن في منطقة غولدرز غرين حيث يقيم عدد كبير من اليهود، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال "مجلس الأمن المجتمعي" في منشور على إكس، "وقع اليوم هجوم بسكين في غولدرز غرين. وتم توقيف المشتبه به".

وأضافت الجمعية التي تقدّم المشورة الأمنية والحماية للمجموعات اليهودية والمباني مثل الكنس، "نعمل عن كثب مع الشرطة، ونحثّ أي شخص لديه معلومات على الاتصال بالشرطة وشومريم ومجلس الأمن المجتمعي على الفور".

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعملية الطعن، مشيرا الى أن التحقيق جارٍ في الحادثة.

وكتب في منشور على منصة إكس "الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في غولدرز غرين مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا"، مؤكدا أن "المسؤولين (عن الهجوم) سيتم سوقهم الى العدالة".

وكان ستارمر قال للنواب البريطانيين في مجلس العموم "علينا جميعا أن نكون واضحين تماما في عزمنا على التعامل مع كل من هذه الجرائم، التي شهدنا منها الكثير في الآونة الأخيرة".

كما ندد رئيس بلدية لندن صادق خان بعملية الطعن "المروعة". ورأى أن يهود العاصمة البريطانية "كانوا هدفا لسلسلة من الهجمات الصادمة المعادية للسامية. ينبغي ألا يكون ثمة أي مكان لمعاداة السامية في المجتمع".

وجاءت أولى ردود الفعل الدولية من قبل إسرائيل، التي طالبت المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات "حاسمة" و"عاجلة"، ردا على هذا الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس، "لا يمكن للحكومة البريطانية الادعاء بعد الآن بأنّ الوضع تحت السيطرة".

يأتي الحادث في أعقاب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنسا يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن.

ووقع الهجوم الأول في أواخر آذار/مارس، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلت ذلك حوادث أخرى منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة القبض على 26 شخصا على خلفية الهجمات التي بدأت عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وتبنّت العديد من هذه الهجمات جماعة غير معروفة اسمها "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، يُعتقد أن لها صلات بطهران.