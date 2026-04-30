سعر برميل خام برنت يرتفع إلى نحو 125 دولارا وسط مخاوف من حصار مطوّل لمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط مجددا الخميس بعد إشارة البيت الأبيض إلى احتمال فرض حصار طويل الأمد على مضيق هرمز، إذ زاد سعر برميل خام برنت بنسبة 5 في المئة مقتربا من 125 دولارا.

وبلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال المعياري الدولي 124,67 دولارا أي بزيادة 5,6 في المئة قرابة الساعة 04,10 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 7% الخميس، وسط تقارير تفيد بأن الجيش الأميركي سيقدّم إحاطة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن استئناف الأعمال العسكرية ضدّ إيران، في ظلّ تعثّر المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7,1%، ليبلغ سعر البرميل الواحد 126,41 دولارا في التعاملات الآسيوية، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% إلى 110,31 دولارات.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي ذكر نقلا عن مصدرَين مطّلعين لم يسمِّهما، قولهما إن ترامب سيتلقّى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأميرال براد كوبر.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الإحاطة تدلّ على أن ترامب يدرس بجدّية استئناف العمليات العسكرية ضدّ إيران، إمّا لفكّ عقدة المفاوضات أو لتوجيه ضربة أخيرة قبل إنهاء الحرب.

وأضاف "أكسيوس" أن "سنتكوم" أعدّت خطّة لموجة ضربات "قصيرة وقوية" ضدّ إيران، من المرجّح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية بهدف كسر الجمود في المفاوضات.

