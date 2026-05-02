فقدان 3 أطفال جراء سقوط سيارة في نهر "گلي علي بيك" بإدارة سوران

أربيل (كوردستان 24)- شهدت منطقة "گلي علي بيك" التابعة لإدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، مساء الجمعة، حادثة مأساوية إثر سقوط مركبة سياحية في مجرى النهر، أسفر عن فقدان ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، فيما نجا شخصان بالغان من موت محقق.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 9:40 مساءً، أفادت مصادر محلية بأن السيارة كانت تقل خمسة أشخاص من أهالي منطقة "خلیفان".

وبحسب شهود عيان، تمكن سائق المركبة المدعو (أسامة مطلب) وامرأة كانت برفقته (عمته) من القفز خارج المركبة قبل غرقها تماماً، ليفلتا من الغرق بأعجوبة، في حين حاصرت المياه ثلاثة أطفال كانوا داخلها.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، رەوەند مغديد، أن الأطفال المفقودين تبلغ أعمارهم (8 و14 و17 عاماً)، مشيراً إلى أن قوة التيار جرفتهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف مغديد أن فرق الإنقاذ والضفادع البشرية استنفرت جهودها فور تلقي البلاغ، حيث تجري حالياً عمليات تمشيط واسعة النطاق في مجرى النهر بحثاً عن المفقودين رغم صعوبة الظروف الليلية.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب التي أدت إلى انحراف المركبة وسقوطها في النهر.