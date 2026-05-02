طقس العراق.. أمطار وغبار وتباين في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى توقعات بهطول أمطار في المناطق الشمالية وتصاعد للغبار في الأقسام الغربية، تزامناً مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية. وأوضح البيان أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، باستثناء الأقسام الغربية التي ستشهد رياحاً جنوبية شرقية معتدلة السرعة تؤدي إلى تصاعد الغبار، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بعموم البلاد.

وسجلت توقعات درجات الحرارة العظمى ليوم الأحد تبايناً بين المحافظات، حيث تصدرت البصرة القائمة بـ 40 درجة مئوية، تلتها ميسان وذيقار والمثنى بـ 39 درجة، بينما سجلت العاصمة بغداد وواسط وكربلاء 37 درجة، في حين كانت دهوك الأقل حرارة بـ 27 درجة مئوية.

أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، بينما يكون غائماً جزئياً في الوسط والجنوب. وأشار البيان إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية بالأقسام الغربية لتصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/س مسببة تصاعداً للغبار، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الثلاثاء طقساً صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية واستقرارها في الشمال. وفي يوم الأربعاء، تعاود درجات الحرارة الارتفاع قليلاً في الوسط والجنوب مع بقاء الأجواء صحوة بشكل عام.

ودعت الهيئة المواطنين في المناطق الغربية وسائقي المركبات على الطرق الخارجية إلى توخي الحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المتصاعد.





