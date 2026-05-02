الولايات المتحدة تحذر شركات الشحن من دفع مبالغ مالية لإيران لعبور مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- تحذر الولايات المتحدة شركات الشحن من أنها قد تواجه عقوبات في حال دفعها مبالغ مالية لإيران مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

ويزيد تحذير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، الصادر يوم الجمعة، من حدة التوتر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على المضيق الواقع عند مدخل الخليج، والذي يمر عبره عادةً نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وقد أغلقت إيران المضيق فعلياً بمهاجمة السفن وتهديدها بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير الماضي. ثم بدأت لاحقاً بتوفير ممر آمن لبعض السفن عبر تحويل مسارها إلى طرق أقرب إلى سواحلها، وفرض رسوم في بعض الأحيان.

وتركز الولايات المتحدة في تحذيرها من العقوبات على هذه الممارسات التي تُعرف بـ"مكبائن الرسوم"، والتي أشارت إلى أن مطالب الدفع قد تشمل تحويلات نقدية، بالإضافة إلى "أصول رقمية، ومقاصة، ومقايضات غير رسمية، أو مدفوعات عينية أخرى"، بما في ذلك التبرعات الخيرية والمدفوعات في السفارات الإيرانية.

ردّت الولايات المتحدة على إغلاق إيران للمضيق بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل، ما منع ناقلات النفط الإيرانية من المغادرة وحرم طهران من عائدات النفط التي تحتاجها لدعم اقتصادها المتعثر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم توجيه 45 سفينة تجارية للعودة أدراجها منذ بدء الحصار.





