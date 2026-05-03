مرور إقليم كوردستان يحدد ضوابط ورسوم إصدار رخصة القيادة الدولية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن ضوابط وآلية إصدار رخصة القيادة الدولية للمواطنين الراغبين بالحصول عليها، مؤكدة اعتماد نظام الإنجاز السريع لتسهيل الإجراءات الإدارية.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن مراكز الإصدار فُتحت في عموم مديريات مرور المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

مشددة على ضرورة استصحاب رخصة القيادة المحلية وجواز السفر (على أن يكونا نافذي الصلاحية)، بالإضافة إلى صور شخصية ملونة لإتمام عملية التقديم.

وحول الكلف المالية ومدة الصلاحية، أوضح البيان أن هناك ثلاثة خيارات أمام السائقين؛ تبدأ من رخصة لسنة واحدة برسم قدره 60 ألف دينار، ورخصة لسنتين بـ 110 آلاف دينار، وصولاً إلى الرخصة الممتدة لثلاث سنوات برسم مالي قدره 160 ألف دينار عراقي.

وفي خطوة تهدف إلى تقليص الروتين، أكدت المديرية أن المعاملة تُنجز بالكامل خلال سقف زمني لا يتجاوز 30 دقيقة، ليكون بإمكان المراجع استلام رخصته الدولية فور الانتهاء من الإجراءات التدقيقية في الموقع نفسه.