الحرس الثوري الإيراني يقول إن الخيارات الأميركية المتاحة هي إما عملية عسكرية "مستحيلة" أو "صفقة سيئة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الحرس الثوري الإيراني الأحد إن الولايات المتحدة تواجه خيارات محدودة، بين عملية عسكرية "مستحيلة" أو "صفقة سيئة" مع الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قالت استخبارات الحرس الثوري إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "يختار بين عملية مستحيلة أو صفقة سيئة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشارت إلى ما وصفته بـ"تغير في اللهجة" من جانب الصين وروسيا وأوروبا تجاه واشنطن، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"مهلة" حددتها طهران لإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

المصدر : فرانس بریس