وزارة البيشمركة تنفي وقف الدعم الأمريكي: التعاون مستمر وفق الاتفاقيات الموقعة

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن وقف المساعدات الأمريكية لقوات البيشمركة، مؤكدة أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس".

وقالت الوزارة في بيان إن برامج الدعم والتعاون مع الولايات المتحدة مستمرة وفق التفاهمات المشتركة الموقعة بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركة، والتي تهدف إلى دعم عملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

وأوضحت أن ما تم تعليقه يقتصر فقط على المساعدات المرتبطة بالحرب ضد تنظيم داعش، وذلك نتيجة تراجع نشاط التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن المساعدات المالية واللوجستية الأمريكية لا تزال مستمرة وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أن مدة الاتفاق الحالي تمتد حتى أيلول/سبتمبر 2026، مع توقعات ببدء مباحثات مستقبلية لتوقيع اتفاق جديد بين الجانبين.

وأكدت وزارة البيشمركة استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم تطوير قدرات القوات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.