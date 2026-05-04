إيران تحذر بإن القوات الأميركية ستتعرض لهجوم إن دخلت مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- توعّدت القوات المسلحة الإيرانية الاثنين بمهاجمة أي قوة أميركية تدخل مضيق هرمز، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب بدء عملية لمرافقة السفن العالقة في مياه الخليج.

وقال اللواء علي عبد الله من قيادة القوات المسلحة الإيرانية "نحذر من أن أي قوة مسلحة أجنبية وخاصة الجيش الأميركي الذي نعتبره عدونا، ستكون هدفا للهجوم إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز".

وأضاف "لقد أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أي عبور آمن يجب أن يكون بالتنسيق مع هذه القوات في كل الظروف".

