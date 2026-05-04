تحديد موعد أولى جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلن فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة موكلهم أمام محكمة الجنايات في محافظة السليمانية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين (4 أيار 2026)، قال دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع: "من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى لمحاكمة لاهور شيخ جنكي يوم الخميس المقبل، الموافق 7 أيار 2026، أمام محكمة الجنايات الثانية في السليمانية".

وأوضح تقي الدين أن هذه المحاكمة تأتي بعد استكمال إجراءات التدقيق والتحقيق في القضية المعروفة برقم (56)، وإحالة الملف رسمياً إلى المحكمة، مشيراً إلى أن الجلسة ستشهد أيضاً محاكمة 12 شخصاً آخرين متهمين في ذات القضية.

وكانت السلطات قد أفرجت في وقت سابق، وتحديداً يوم الاثنين 20 نيسان 2026، عن "موحسن خوشناو" (حارس لاهور شيخ جنكي) و11 معتقلاً آخرين من الموقوفين على خلفية أحداث "لاله زار". كما شهد يوم الخميس 9 نيسان إطلاق سراح 14 شخصاً آخرين، كان من بينهم "ياسين برزنجي" مسؤول حماية منزل شيخ جنكي.

وسبق ذلك إطلاق سراح دفعات أخرى من المعتقلين خلال مطلع العام الجاري؛ حيث أُفرج عن 7 أشخاص في 3 شباط، و4 أشخاص في 16 كانون الثاني، و17 آخرين في 13 من الشهر ذاته.

يُذكر أن لاهور شيخ جنكي كان قد مَثُل لأول مرة أمام قاضي التحقيق في السليمانية بتاريخ 12 كانون الثاني 2026، إلا أن القاضي لم يصدر قراراً نهائياً حينها، وقرر إرسال ملف القضية إلى محكمة التمييز في إقليم كوردستان بمدينة أربيل لغرض التدقيق القانوني.

وتعود خلفية هذه القضية إلى ليلة 22 آب 2025، حين شهد محيط فندق "لاله زار" في مدينة السليمانية اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي. وأسفرت المواجهات، التي استمرت لعدة ساعات، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي وعشرات من أنصاره.