المجلس الوزاري للاقتصاد يوجّه بصرف مستحقات مُسوّقي الحنطة "فوراً" ويرفع الحظر عن استيراد البيض

أربيل (كوردستان24)- وجّه المجلس الوزاري للاقتصاد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بصرف المستحقات المالية للفلاحين مسوقي محصول الحنطة بشكل فوري، فيما أصدر قراراً برفع الحظر عن استيراد "بيض المائدة" بهدف السيطرة على أسعار السوق المحلية.

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية الحيوية والمدرجة على جدول الأعمال.

وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير الزراعة وكالة ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية، استعراضاً موسعاً لواقع القطاع الزراعي في البلاد. وتدارس المجلس مطالب الفلاحين والمزارعين، والمقترحات المقدمة من الجمعيات الفلاحية ووزارتي الزراعة والتجارة.

وأقر المجلس مجموعة من التوصيات الحاسمة التي تخص الموسم الزراعي، أبرزها التوجيه بتسليم المستحقات المالية للفلاحين "بشكل فوري" عند تسويقهم لمحصول الحنطة للعام الحالي. كما شملت النقاشات تقييم كميات الحصاد، وتحديث طرق الري، وتحديد أسعار البذور المجهزة للمزارعين.

وجدد المجلس تأكيده على المضي في النهج الحكومي الداعم للقطاع الزراعي، إيماناً بالدور المحوري للفلاحين في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المستدامة، فضلاً عن أهمية القطاع في تنويع مصادر الاقتصاد العراقي.

وفي سياق متصل بضبط الأسواق وحماية المستهلك، اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد قراراً يقضي برفع المنع المفروض على استيراد "بيض المائدة".

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي بهدف المحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى تكليف لجنة مختصة لتقديم توصياتها النهائية بهذا الشأن خلال سقف زمني محدد.

على صعيد آخر يتعلق بتعظيم موارد الخزينة العامة، ناقش الاجتماع ملف "صناديق التعليم العالي" الخاصة بالجامعات والكليات الحكومية.

واستمع المجلس إلى رؤية متكاملة قدمها رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والتي استندت إلى مخرجات اللجان المتخصصة المشكلة في وزارة التعليم العالي. وأثمر النقاش عن إقرار توصيات عامة تهدف إلى تنظيم وتطوير آلية عمل هذه الصناديق مالياً وإدارياً.