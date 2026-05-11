مكتب رئيس الوزراء المكلّف: الزيدي يزور أربيل قريباً

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلّف، علي الزيدي، اليوم الاثنين، عن نية الأخير إجراء زيارة رسمية ثانية إلى أربيل فور نيل كابينته الوزارية الثقة البرلمانية، تهدف إلى وضع خارطة طريق جديدة لإنهاء الملفات العالقة بين بغداد والإقليم.

وأوضح المصدر في تصريحٍ لكوردستان 24، أن الزيدي يضع ملف تحسين العلاقات مع أربيل ضمن أولويات برنامجه الحكومي.

مشيراً إلى أن الزيارة المرتقبة ستتضمن لقاءات رفيعة المستوى مع قيادات إقليم كوردستان لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وكان الزيدي قد استبق تقديمه للمنهاج الوزاري بزيارة في نيسان الماضي، التقى خلالها بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

مؤكداً حينها على رغبته في رؤية "مشاركة فاعلة وحقيقية" للأطراف الكوردستانية في تشكيلته الحكومية المتعثرة حتى الآن في أروقة البرلمان.

وعلى الرغم من تسليم الزيدي لمنهاجه الوزاري إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي منذ الخميس الماضي، إلا أن ضبابية المشهد لا تزال تخيم على موعد جلسة منح الثقة.

ويواجه المكلّف تحدي التوازنات السياسية التقليدية القائمة على المحاصصة، والتي طالما أدت إلى تأخير ولادة الحكومات المتعاقبة في العراق، في ظل اقتراب المهلة الدستورية (30 يوماً) من نهايتها،

ومع إعلان الزيدي، عن منهاجه الوزاري للسنوات الأربع المقبلة، تتجه أنظار الشارع في إقليم كوردستان نحو بغداد، وسط آمال حذرة بأن يسهم هذا البرنامج في وضع حد للأزمات المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويتضمن البرنامج الذي طرحه الزيدي رؤية لإدارة الدولة خلال الدورة المقبلة، لكن الاختبار الحقيقي يبقى في مدى قدرته على معالجة القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطنين في الإقليم، وفي مقدمتها ملف الرواتب والموازنة والمناطق المتنازع عليها.