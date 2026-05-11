تعثر جهود التهدئة بين واشنطن وطهران: ترامب يرفض المقترح الإيراني ونتنياهو يلوح بالخيار العسكري

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دخلت حالة وقف إطلاق النار الهشة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة شديدة الخطورة، عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الأخير الذي قدمته طهران لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

ووسط مخاوف من انزلاق منطقة الشرق الأوسط مجدداً نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، تتجه الأنظار إلى بكين التي يزورها ترامب هذا الأسبوع لحشد ضغوط دولية على إيران.

انقسام حول الملف النووي والحصار

أعلن الرئيس ترامب عبر حساباته الرسمية أن الرد الإيراني الأخير "غير مقبول تماماً"، حيث تصر طهران في مقترحها الذي أرسلته عبر الجانب الباكستاني على إنهاء الحصار الأمريكي ورفع العقوبات قبل البدء في أي مفاوضات بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، تعتبر واشنطن وتل أبيب أن رفع الحصار قبل ضمان التخلص من المواد النووية سيفقدها أهم أوراق الضغط التي تمتلكها. من جانبه، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 11 ایار/مایو 2026، بأن بلاده لم تطلب تنازلات بل طالبت بـ "حقوقها المشروعة"، متهماً الجانب الأمريكي بالإصرار على "مطالب غير عقلانية".

تحركات دبلوماسية وضغوط اقتصادية

ومن المقرر أن يستخدم ترامب زيارته للصين لمطالبة الرئيس شي جين بينغ بممارسة نفوذه على طهران، باعتبار بكين المشتري الأكبر للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وفي تطور لافت، كشف مسؤولون إقليميون أن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم المخصب ونقل المتبقي إلى دولة ثالثة، وهو عرض أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستقباله، في خطوة تذكر باتفاق عام 2015.

نتنياهو: "الحرب لم تنتهِ"

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب "لم تنتهِ بعد"، مشيراً في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" إلى أن الهدف الأساسي هو إخراج المواد النووية من إيران. وحذر نتنياهو من أنه في حال فشل المفاوضات، فإن هناك اتفاقاً مع الجانب الأمريكي على "إعادة المواجهة عسكرياً".

تداعيات ميدانية واقتصادية

أدى استمرار الحصار المتبادل؛ حيث تسيطر إيران على مضيق هرمز وتغلق واشنطن الموانئ الإيرانية، إلى قفزات كبيرة في أسعار الوقود العالمية واضطراب في الأسواق. ميدانياً، وبالرغم من وقف إطلاق النار الرسمي، يستمر تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي آخر في هجمات نفذها الحزب.

تصعيد داخلي في طهران

داخلياً، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) تنفيذ حكم الإعدام بحق "عرفان شكور زاده" بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل حملة أمنية واسعة تنفذها السلطات الإيرانية لمواجهة ما تصفه بـ "التهديدات الداخلية والخارجية" منذ اندلاع الاحتجاجات في يناير الماضي.

المصدر: وکالات



