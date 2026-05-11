الرئاسة التركية تبرز لقاء مسرور بارزاني مع أردوغان ضمن أهم المحطات الدبلوماسية للأسبوع

أربيل (كوردستان24)- نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار 2026، عبر منصة "إكس"، ملخصاً لأبرز الأنشطة واللقاءات الدبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الماضي.

وضمن قائمة اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة التي سلطت الرئاسة التركية الضوء عليها، برز اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كأحد أهم المحطات الرئيسية في جدول أعمال الرئيس خلال الأيام السبعة الماضية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى مدينة إسطنبول، صباح السبت 9 مايو/أيار 2026، في زيارة رسمية، حيث عُقد اللقاء في قصر "دولمة باهتشة" بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيري الطاقة والدفاع، ورئيس جهاز المخابرات التركي.

تفاصيل ومخرجات الاجتماع:

وبحسب بيان رسمي صادر عن حكومة إقليم كوردستان، فقد تناول الاجتماع عدة ملفات استراتيجية، أبرزها:

1. تعزيز العلاقات الثنائية: أكد الجانبان على أهمية تقوية الروابط والتنسيق بين تركيا وإقليم كردستان في مختلف المجالات.

2. الأمن والاستقرار الإقليمي: أشاد مسرور بارزاني بدور أردوغان وتركيا في الحفاظ على السلام في المنطقة، فيما وصف الرئيس التركي إقليم كوردستان والرئيس بارزاني بأنهما "عاملان أساسيان للأمن والاستقرار".

3. الشأن العراقي: ناقش الطرفان جهود القوى السياسية العراقية لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية، معربين عن أملهما في أن تساهم الحكومة المقبلة في ترسيخ السلام وخدمة كافة المكونات وحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور.

4. عملية السلام ونزع سلاح الـ "PKK": كانت عملية السلام وقضية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني جزءاً محورياً من المباحثات؛ حيث جدد رئيس حكومة الإقليم دعمه للعملية، بينما شدد أردوغان على أهمية استمرارها وإنجاحها للوصول إلى نتائج ملموسة.

ويعكس إبراز الرئاسة التركية لهذا اللقاء في حصادها الأسبوعي الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقة مع إقليم كوردستان كشريك استراتيجي في المنطقة، خاصة في ظل التطورات السياسية والأمنية الراهنة.